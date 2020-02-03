Кортні Кардашян показала, як потрібно виглядати у 40 років

Старша в сімействі Кардашьянов Кортні, якій 40 років, ні дня не може прожити без нових знімків в Instagram

Популярна американська телезірка Кортні Кардашян, яка є однією з сестер сімейства Кардашьян-Дженнер, і яка також прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто радує шанувальників яскравими кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net

На цей раз спекотна красуня порадувала публіку знімком, зробленим у ванній. Кортні в бігудях і з яскравим макіяжем на обличчі фотографує себе в дзеркалі.

Красуня позує в простій рожевій майці і світлих штанах, які вдало підкреслюють її струнку фігуру.

Зараз вже абсолютно не важливо, що постить на своїй сторінці Кортні, при величезній кількості шанувальників (їх понад 85 мільйонів) всі її знімки блискавично стають популярними. Так і ця фогография менш, ніж за добу отримала понад мільйон відміток «мені подобається».

Користувачі як завжди засипали Кардашьян захопленими відгуками.

"Шикарна жінка","Яка гаряча красуня", "Ти сама зваблива в сімействі", - пишуть вони.

Раніше ми писали, Кортні Кардашян в короткому червоному платті.

Знаменитість була відображена на вечірці в коротенькому латексному плаття насиченого червоного кольору, яка обтягує її струнку фігуру і підкреслює ідеальні ніжки. Свій образ Кортні доповнила витонченими чорними босоніжками і невеликою сумочкою в тон їм. Волосся моделі зібрані в тугий хвіст на потилиці, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Кардашьян написала: "Minnie Mouse", а геолокація свідчить про те, що знімок був зроблений в Майамі. Проте світська левиця не уточнила, яку саме відвідала вечірку в цьому відвертому вбранні.

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