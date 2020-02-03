Старша в сімействі Кардашьянов Кортні, якій 40 років, ні дня не може прожити без нових знімків в Instagram
Популярна американська телезірка Кортні Кардашян, яка є однією з сестер сімейства Кардашьян-Дженнер, і яка також прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто радує шанувальників яскравими кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net
На цей раз спекотна красуня порадувала публіку знімком, зробленим у ванній. Кортні в бігудях і з яскравим макіяжем на обличчі фотографує себе в дзеркалі.
Красуня позує в простій рожевій майці і світлих штанах, які вдало підкреслюють її струнку фігуру.
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Зараз вже абсолютно не важливо, що постить на своїй сторінці Кортні, при величезній кількості шанувальників (їх понад 85 мільйонів) всі її знімки блискавично стають популярними. Так і ця фогография менш, ніж за добу отримала понад мільйон відміток «мені подобається».
Користувачі як завжди засипали Кардашьян захопленими відгуками.
"Шикарна жінка","Яка гаряча красуня", "Ти сама зваблива в сімействі", - пишуть вони.
Раніше ми писали, Кортні Кардашян в короткому червоному платті.
Знаменитість була відображена на вечірці в коротенькому латексному плаття насиченого червоного кольору, яка обтягує її струнку фігуру і підкреслює ідеальні ніжки. Свій образ Кортні доповнила витонченими чорними босоніжками і невеликою сумочкою в тон їм. Волосся моделі зібрані в тугий хвіст на потилиці, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до фото Кардашьян написала: "Minnie Mouse", а геолокація свідчить про те, що знімок був зроблений в Майамі. Проте світська левиця не уточнила, яку саме відвідала вечірку в цьому відвертому вбранні.
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