Модель Олена Омович, яку називають «українською Кардашьян», виставила напоказ форми в одній нижній білизні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, опублікованому знімку Омович позує в бежевому корсеті, затягнувши свої принади і підкресливши розмір грудей, а також в чорних шкіряних штанях в обтяжку. Вона притримує рукою груди на фото, нахиливши голову. Акцент був зроблений на зачісці інста-діви.

Вона приміряла перуку каре темно-каштанового волосся і запитала у шанувальників, може, їй варто підстригти волосся:

«Назріло питання. Отрасло каре, різати або знову відрощувати довжину? Начебто було красиво, але довгі мені теж йдуть».

В коментарях фолловери української красуні почали активно обговорювати її відверте фото і образ з коротким волоссям.

«Грудях як неживі стоять», «Шикарна», «Як зараз залиш», «Відрощувати», «Ріж», «Карі», «До плечей, круто!», «Також зроби каре», «Та ж проблема... Каре відростає, а різати або відрощувати - не зрозуміло)», «Так круто», «Вся силіконова чи що? Хоч що-небудь своє їсти?», «Вічна проблема всіх дівчат», «Довгі мені більше подобаються», «Вам будь-яка довжина йде, я за подовжене каре на вас», «Блін, Ален, у мене теж було каре, і відросло! Я теж задаюся цим питанням. У мене спаленые волосся! І хочу відрізати. Але якщо у тебе здорові терпи поки довгі не відросте. Потім не витримаєш все одно відріжеш)», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Олена Омович, відома як українська Кардашьян завдяки своїм аномальним формами, показала томне відео в мережі. На своїй сторінці в «історії» Олена Омович розмістила кліп, в якому вона у фотостудії в різних відвертих позах демонструє не тільки відверте плаття з величезним вирізом на спині, але і нещодавно зроблену з допомогою пластичного хірурга «попу як у Кім».

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