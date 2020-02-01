Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол змусила шанувальників захопитися своєю красою

Дівчина представила відверті знімки на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Красуня з'явилася в білому халаті, який спустила з плечей до грудей, встигнувши прикрити інтимні місця.

На першому фото блакитноока блондинка посміхнулася, дивлячись у камеру. М'яка спинка і идеальна шкіра обличчя - то від чого не можна відвести погляду і чим вона дала насолодитися.

На другому знімку - модель Victoria’s Secret закрила очі і відкинула голову назад. Пишне волосся спустилися до лопаток. На знімку Свейнпол виглядає чудово, ніби насолоджуючись.

По всій видимості, напівгола Кендіс знаходиться на знімальному майданчику. Позаду неї видно стіл і крісло, на якому роблять зачіски і макіяж. На столі помітні всякі прилади для волосся.

Модель Victoria’s Secret ніяк не підписала знімок, поставивши лише кілька смайликів.

За 13 годин пост Кендіс зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися красою Свейнпол, не стримуючись у виразах.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм гаряче відео, в якому вона запалила в купальнику.

Купальне вбрання підкреслило пружні сідниці зірки, її груди і тонку талію.

Модель красиво танцювала в такт музики і виглядала щасливою.

Завершували образ знаменитості червона пов'язка на голові, великі сережки-кільця і браслети.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол проявила всю свою чарівність і трохи пококетничала на камеру. Фото, де знаменитість "повалялася" на диванчику повернувшись до об'єктиву задом - вийшли просто приголомшливими.

Засмагла красуня своїми знімками розохотила публіку у мережі, не дивно, адже крім тоненьких смуг леопардового купальника на ефектній блондинці нічого не було.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол засвітила свої розкішні форми при мінімумі одягу.

Зоряна манекенниця роздяглася на зйомках для відомого глянцю. Вона виглядала просто приголомшливо, а ангельське личко з "вогником" в очах - взагалі поза всяких порівнянь.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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