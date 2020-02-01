49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл продовжує епатувати публіку

На цей раз зірка опублікувала у своєму Instagram знімок, який, можна сказати, відвертіше нікуди, пише Рoliteka.net.

На фото знаменита модель постала повністю оголеною. На Наомі великий незвичний капелюх, а її довге волосся трохи прикриває інтимні частини тіла.

На ногах зірки - туфлі на шпильці. Подель позує на тлі білої стіни. Наомі дивиться в камеру.

В пості вона розповіла про зйомки для одного з відомих брендів.

За вісім годин пост Кемпбелл зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Люди були в приємному подиві від настільки відвертого знімка. Користувачі мережі називали її легендою. Зірці написали масу компліментів, в тому числі, що вона ідеальна і чудово виглядає, а її фігурі можуть позаздрити й молоді моделі.

Варто відзначити, зараз на сторінку знаменитості підписані більше восьми мільйонів осіб.

Примітно, що у 1990-х роках Наомі була дуже популярною, але зараз її популярність трохи спала.

У світі ходять легенди про непростій характер "чорної пантери". Репутація зірки через це неабияк постраждала.

Нагадаємо, 49-річна Наомі Кемпбелл з'явилася на вечірці напередодні вручення премій Греммі в новому образі.

Шанувальників відомої зірки здивувала різка зміна іміджу відомої красуні. Вона вийшла у світ з коротким волоссям і вперше за довгий час опинилася в центрі уваги.

Плаття Наомі Кемпбелл мало авангардну зону декольте і не менш ефектний низ.

Раніше ми писали, що нещодавно Наомі опублікувала знімки, зроблені у 1990 році. На кадрах модель позує оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл намалювала квіточки.

На голові у зірки - химерне прикраса, яке нагадує змій, як у міфічного персонажа Медузи-Горгони.

За 17 годин пост зірки подіумів зібрав майже 154 тисяч лайків.

Нагадаємо також, що Наомі Кемпбелл вирішила прийти в яскравому образі на одно з новорічних свят. Вона одягла ультра-коротку золотисту сукню.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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