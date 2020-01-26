Американська фітнес-модель 33-річна Ана Чері похвалилася спокусливими фотографіями з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net Ана Чері наповнює блог в Instagram своїми фотографіями, що демонструють пишні форми моделі. Фото у відвертих купальниках займає близько 90% з усього викладеного контенту.

Крім того, в її блозі можна знайти мотивуючі пости в яких красуня розповідає про правильне харчування, а також показує відео-тренування, які супроводжуються детальним описом.

Ана Чері володарка дуже яскравою зовнішністю і красивою фігурою. Щоб домогтися такого результату, Ана регулярно займається спортом. З підтягнутим і в міру накачаним тілом вона виглядає просто чарівно. Крім того, багатьох приваблює її екзотична зовнішність.

В цей раз вона привернула увагу користувачів мережі відвертими знімками з відпочинку. Дівчина вирушила позасмагати і поплавати в океані. На знімках дівчина з'явилась в незвичайному місці. Посеред океану стоять кілька гойдалок, у яких і позує Ана Чері.

При цьому на ній салатове бікіні, яке ледь утримує неосяжні форми красуні. Вона прийняла ефектну позу, а мокрий наряд підкреслив кожен вигин красуні.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду жагучої красуні, засипавши її всілякими компліментами.

"ну так так красива, і ця поїздка на гойдалках виглядає так весело!! 😍😊", "Так круто😍", "Красива, Богиня 😗😍😻💕❤️", "Дуже приємно, я люблю ваші криві...🔥", "Дуууже мило і весело! 😍 🙌 🔥 Я не можу чекати, щоб піти туди", "Ти так прекрасна і ця поїздка-це так весело! Сама там каталася 😍😊", "Вау русалка в океані".

Також раніше повідомлялося, що відома фітнес-модель Ана Чері виставила напоказ ідеальні форми в крихітному бікіні.