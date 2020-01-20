Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, поділилася новою порцією жарких кадрів

Зарицька показала знімок паспортного формату. Крім обличчя практично нічого не можна побачити, але цього виявилося достатньо, щоб показати пристрасть. На знімку Олександра позує з розпущеним волоссям і видно було одну руку, яка лежить на шиї. При цьому великий палець співачка поклала на губи. Доповнила образ артистка макіяжем під очима. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Історія групи Казка - не випадковість, не свобода примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, своїх людей і про те, що нас хвилює, будемо співати, поки звучить музика", - написала солістка під фото.

Фанати почали активно обговорювати знімки:

"Спасибі за мотивацію. Вона потрібна нам всім іноді. Любимо", "Чому Діма такий**кс", "Неймовірне фото, класна мотивація. Обожнюю вашу творчість. Голос дуже гарний", "Вау", "Чому ви не берете участь у відборі", "Трохи схуднути - копія Селіна Гомез", "І ми любимо вас", "Дуже красива", "Як красиво", "Красиві знімки".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" поділилася новими знімками зі своїми колегами.

Для яскравій фотосесії Олександра вибрала тонку маєчку оранжевого відтінку. Наряд підкреслив пишні груди української знаменитості.

Також зірка одягла щось схоже на світлий плащ або балахон. Завершували її образ довге хвилясте волосся, які розвіяв вітер.

Колеги Зарицької позували в футболці і сорочці.

В пості Олександра згадує, що довгий час проводила з групою під час перельотів. Як зазначила зірка, вони зрозуміли, що світ підпорядковується закоханим.



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