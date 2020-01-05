Найбільш вікові і знамениті тата часто красуються в компанії своїх дітей і дружин

Хто вони - найзнаменитіші вікові батьки сучасного шоу-бізнесу?

Серед імен такі відомі, як Алек Болдуін, Річард Гір і Х'ю Грант. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в міжнародних шоу-бізнесових таблоїдах.

Х'ю Гранту зараз 59 і він не раз дивував публіку, в тому числі, щодо свого батьківства – у нього п'ятеро дітей, наймолодшому – трохи більше року:

«Я з подивом усвідомив, що здатний любити когось більше, ніж себе. У моєму випадку це абсолютно нечувано. Мені роками радили створити сім'ю, обіцяючи, що батьківські турботи мене вилікують від нескінченних депресій, і вони були праві. Шкодую, що не послухав їх раніше».

А ось зоряний батько Алек Болдуін і його 36-річна дружина Хіларія пережили горе. Як виявилося, друга вагітність жінки закінчилася на 4-місячному терміні, але пара не залишає надії, незважаючи на вже другу невдалу спробу, народити дітей:

«Я обіцяла дітям, що ми з татом постараємося подарувати їм сестричку», - написала якось в одній із соцмереж жінка, а Алек додав:

«Мені дуже шкода, що складна сімейна ситуація змусила мене пропустити стільки важливих етапів дорослішання старшої». Як відомо, у Алека з його колишньою дружиною Кім Бейсінгер є дочка Айрленд.

А ось знаменитий Голлівудський красунчик Річард Гір, якому вже 70, став батьком знову зовсім недавно. Син Олександр народився в лютому 2019 року. Гір, єдине, що запереживав, чи зможе виростити малюка, адже вже старий:

«Він розуміє, що занадто старий для ролі батька. У нього все в порядку з математикою, він в курсі, наскільки обмежений час, який залишився йому», - ділилися друзі актора з журналістами. У мережі з'явилися також фото 11-місячного сина Річарда Гіра.

Крім того, у Гіра є 19-річний син Гомер.

Як відомо, раніше гуморист Максим Галкін розповів, як шість років тому вони з Аллою Пугачовою вирішили стати батьками. Галкін заявив, що ініціатива завести дітей належить його дружині:

"Ми про це заговорили після весілля, ще за 11 років до цього вона заморозила свої яйцеклітини. Я одразу ж підтримав її чудову ідею стати батьками", – поділився він.

Нагадаємо також, 24-річна донька знаменитих голлівудських акторів Алека Болдуіна і Кім Бессінгер Айрленд позувала голою на пляжі без найменших докорів сумління.

Акторка і модель Айрленд Болдуін – любителька «голих» фото, цього разу – вона закликала любити себе і своє тіло. Відповідні провокаційні фото дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram.

“Любіть своє тіло. Поважайте своє тіло. Перестаньте витрачати гроші на електронні сигарети, витратьте їх на вітаміни і овочі. Зробіть чек-ап грудей, будьте активні, отримуйте вітамін D, дихайте свіжим повітрям, будьте щасливі, смійтеся”, – написала зірка під фото.

Нагадаємо, вагітна дружина відомого актора повідомила, що дитина помре.

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