Модель Анастасія Квітко, яку вже охрестили «російською Кім Кардаш'ян», обтягнула форми елегантним сукнею

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

На опублікованих знімках Квітко ходить на камеру у відвертому платті, виставивши напоказ апетитну груди і розкішну «гордість Кардаш'ян». Як можна помітити, модель позує абсолютно без білизни.

Доповнював образ Квітко елегантний клатч. Тим не менш, шанувальники дівчини не змогли висловити свою думку про відвертому вбранні дівчата, оскільки кадри вона розмістила в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко з видатними формами міцно завойовує симпатії передплатників в соціальних мережах, особливо чоловічої половини. Тому користувачі мережі вже давно назвали дівчину "російською Кардаш'ян".

Подібність важко заперечувати, але це скоріше стосується її фігури: пишною п'ятої точки і повної грудей. Дівчині не подобаються порівняння з зоряної американкою, вона вважає, що Кім зробила свою фігуру за допомогою операцій, а от сама Анастасія запевняє нібито її пишні форми - це дар природи.

В цей раз вона опублікувала у своєму блозі відео, на якому показала, як прогулялася по місту зі своїми песиками. Для прогулянки вона вибрала дуже пікантний вбрання: чорний топік і лосини в тон. Топік з глибоким декольте і тісні лосини зовсім не приховали апетитні форми красуні, а навпаки підкреслили їх.

Користувачі мережі почали засипати дівчину всілякими компліментами, захоплюючись зовнішнім виглядом Анастасії.

"Барбі Анастасія _ Квітко💛", "Вау, дитинко, ти так прекрасна, моя кохана Анастасія ❤️❤️❤️❤️❤️", "красива моя любов Анастейша❤🌹️", " Жопень , звичайно, чудова, але і жінка гарна.", "Вау така красива дівчина".

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові погрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.