Демі Роуз без краплі сорому зняла з себе все

Модель Демі Роуз опублікувала чергове пікантне відео

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними та вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, модель зараз проводить відпочинок в Єгипті і на цей раз вона порадувала пікантними кадрами зі своєю подругою. Обидві дівчини повністю роздяглися і провели нічні купання в басейні.





Дівчата хоч і трохи ніяковіли, але все одно опублікували дане відео.

Раніше Демі продемонструвала свої шалені форми, одягнувшись у досить відверте вбрання. Свої шикарні груди вона прикрила лише тонкими смужками тканини, які ледь не відкрили найпікантніші місця.

Відома британська модель Демі Роуз, яку часто називають новою Кардаш'ян, обожнює зніматися в різних фотосесіях, але найбільше вона любить відверті знімки, де на ній мінімум одягу.

Дівчина не втомлюється розміщувати на своїй сторінці в Instagram пікантні фото, де демонструє свої принади – величезні груди та пишні стегна. За життям Демі Роуз стежать майже 11 мільйонів людей.

Відомо, що зріст Демі всього 157 сантиметрів. Незважаючи на не ідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

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