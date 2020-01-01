Модель Демі Роуз опублікувала чергове пікантне фото

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними та вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, модель зараз проводить відпочинок в Єгипті. Вітаючи з Новим роком, Демі продемонструвала свою карколомні форми, а вбралася дівчина в досить відверте вбрання. Свої шикарні груди вона прикрила лише тонкими смужками тканини, які ледь не відкрили найпікантніші місця.







Відома британська модель Демі Роуз, яку часто називають новою Кардаш'ян, обожнює зніматися в різних фотосесіях, але найбільше вона любить відверті знімки, де на ній мінімум одягу.

Дівчина не втомлюється розміщувати на своїй сторінці в Instagram пікантні фото, де демонструє свої принади – величезні груди та пишні стегна. За життям Демі Роуз стежать майже 11 мільйонів людей.

Відомо, що зріст Демі всього 157 сантиметрів. Незважаючи на не ідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

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