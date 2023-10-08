Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно оскандалилася після відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, поділилася у своєму Instagram фото та поділилася своїми думками про події останніх днів в Україні та світі.

На новій фотографії втомлена Настя Каменських позує в дзеркалі ліфта. На ній стильне вбрання, а пишне волосся розпущене, при цьому зірка сумно дивиться в камеру.

У підписі до публікації Настя Каменських знайшла слова, щоб підтримати українців після останніх ракетних атак із десятками жертв в Україні та страшних військових подій в Ізраїлі, які вранці 7 жовтня струсили світ.

"У цьому світі завжди існує боротьба між світлом і темрявою. Іноді суспільство, а іноді навіть власне серце ставлять перед вибором. Наші вчинки впливають на інших, наші слова можуть надихати чи ранити. Але завжди потрібно пам’ятати, що обирати сторону світла - це обирати добро, любов, толерантність та мир. Це обирати співчуття, співпереживання та підтримку один одного. В цей суцільний хаос, де світ здається заплутаним у безмежних перипетіях, найціннішим завжди залишаються люди. Люди, які мають силу змінювати світ і створювати краще майбутнє. Можливо, саме зараз нам важливо нагадувати собі про це частіше і діяти відповідно", - написала Настя Каменських.

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