Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше вже потрапляла у скандал через відмову виступати перед військовими, знову опинилася в центрі схожої ситуації. Раніше шанувальники Кароль намагалися виправдати артистку, зауважуючи, що вона виступала перед українськими захисниками.

Проте цього разу учасник "Культурного десанту" та відомий український артист, Олександр Чемеров висловив свою думку про заяву колеги щодо проекту, Колі Серги, що стосується відмови української співачки Тіни Кароль приєднатися до учасників проекту та виступити перед українськими військовими.

Чемеров зазначив, що ситуація з відмовою Тіни Кароль не була одноразовою. Це сталося кілька разів, і, за його словами, була також обіцянка надати якийсь автомобіль, який не було виконано.

Щодо причин такої відмови, Чемеров сказав, що припускає, що Кароль "просто боїться". Він також додав, що потрібно звертатися до неї самої, щоб дізнатися про подробиці та мотивацію спочатку обіцяти, а потім відмовлятися виступити перед українськими героями.

"Я знаю про цю ситуацію. Це був не один раз. Три чи чотири рази було. І крім цього, було обіцяно якусь машину, яка не приїхала" - зауважив артист про Кароль. Таким чином він підтвердив, що артистка справді не почала зустрічатися з військовими.



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