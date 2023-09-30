Ілона Гвоздєва, переможниця проекту "Танці із зірками", висловила гордість тим, що сучасна українська музика та молоді таланти продовжують процвітати, навіть в умовах війни. Гвоздєва в Інстаграм нещодавно також підкреслила, наскільки важливо підтримувати та розвивати культурні та мистецькі ініціативи, оскільки вони є невід'ємною частиною ідентичності нації, українських традицій та культурної спадщини.

Однак Ілона Гвоздєва також звернула увагу на тих, хто ризикує своїм життям, щоби документувати події під час війни. Військові фотографи та оператори щодня фіксують злочини та реальні події, що дозволяє світові дізнаватися про те, що відбувається в Україні.

Ілона Гвоздєва також закликала підтримати благодійний збір на підтримку військових фотографів та операторів, які сміливо працюють на передовій, щоб світ дізнався про боротьбу України за свою незалежність.

«Вони – документують усі злочини проти українського народу. Вони – перші з перших на місці подій, щоб жодної хвилини не було втрачено і світ дізнався, за що ми боремося. Підключайтесь до збору на ОРГтехніку вже зараз!

І пам'ятайте, наша доля в наших руках, наша перемога – це спільна взаємодопомога, підтримка і кожна чашка кави може комусь врятувати життя!» - ділиться Гвоздєва в Інстаграм.

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