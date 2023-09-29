Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова поділилася з українцями новими фото, але нарвалася на критику.

Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова знову виявилася незадоволеною критикою у бік своєї родини. Дружина зірки поділилася публікацією у своєму Інстаграмі, де активно веде лайф-блог.

"Це жах, як батько з дочкою...", - написала фанатка у коментарі.

"Ми проживаємо нашу дев'яту осінь. А кохай всі ніяк не заспокояться", - відповіла дружина Віктора Павлика та поділилася фотографією із чоловіком із Києва.

Варто зазначити, Катя Репяхова - молода дружина Віктора Павлика, яка молодша за свого чоловіка на 28 років. Зіркова пара має сина Михайла, який став первістком для Каті, а для Віктора вже четвертою дитиною від четвертої дружини. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де нещодавно ділилася відпочинковими кадрами з Трускавця.

"Просто мій найкращий і улюблений Трускавець. Тут я відпочивала з татом у дитинстві. Тут я познайомилася з творчістю свого чоловіка. Тут мій син зробив перші кроки. Тут було багато хорошого. – написала Катя Репяхова.

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