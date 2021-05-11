В Російській школі відкрили стрілянину
За попередньою інформацією, в результаті НП дев'ять людей загинули, повідомляє Telegram канал "112".
Також у будівлі школи стався вибух. Дані про нападників різняться. У ЗМІ повідомляють про двох нападників чоловіків у масках, інші, що стрілянину відкрив підліток. Його вже затримали. До місця події виїхали 20 карет швидкої допомоги.
Ще 10 людей поранені, їх госпіталізують.
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Раніше ми розповідали, що шестикласниця принесла пістолет в свою середню школу, і вистрілила в двох учнів і охоронця.
НП сталася в невеликому містечку Рігбі, приблизно в 95 милях (145 км) на північний захід від Єллоустонського національного парку.
Повідомляється, що дитина витягла пістолет з рюкзака і зробила кілька пострілів всередині і за межами середньої школи.
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