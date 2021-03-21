На Донбасі снайперська куля забрала життя 28-річного військовослужбовця
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Відомо, що військовий отримав вогнепальне поранення в ліве плече, яке виявилося смертельним.
Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося.
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Як повідомив голова обласної адміністрації Андрій Назаренко, загиблому було всього 28 років, у нього залишилися мама і сестри. У понеділок, 22 березня, зроблять розтин, після чого бійця привезуть на батьківщину,
Відзначається, що прощання з героєм заплановане на вівторок, 23 березня. Точний час повідомлять додатково.
До цього ми повідомляли, що 19 березня поблизу села Водяне загинув командир відділення військової частини а280.
Нагадаємо, що Україна втрачає захисників на Донбасі, з фронту надходять сумні звістки: "гинуть кращі"
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