На Донбасі снайперська куля забрала життя 28-річного військовослужбовця

Як повідомляє " Суспільне ", Кирилл Биковський з Кропивницького загинув в результаті ворожого обстрілу бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі в суботу, 20 березня.

Відомо, що військовий отримав вогнепальне поранення в ліве плече, яке виявилося смертельним.

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося.

Як повідомив голова обласної адміністрації Андрій Назаренко, загиблому було всього 28 років, у нього залишилися мама і сестри. У понеділок, 22 березня, зроблять розтин, після чого бійця привезуть на батьківщину,

Відзначається, що прощання з героєм заплановане на вівторок, 23 березня. Точний час повідомлять додатково.

До цього ми повідомляли, що 19 березня поблизу села Водяне загинув командир відділення військової частини а280.

Молодший сержант Андрій Грабар загинув в результаті обстрілу наших позицій мінометами 120 калібру і гранатометами різних систем.

Бійцю було всього 24 роки.





"Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом і патріотом своєї країни назавжди залишиться Андрій Володимирович пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна втрачає захисників на Донбасі, з фронту надходять сумні звістки: "гинуть кращі"

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