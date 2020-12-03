Поліція проводить розслідування, оскільки не всі обставини інциденту зрозумілі

За однією з версій тіло 75-річної актриси Ніни Акімової виявили 2 грудня в квартирі на Мосфільмівській вулиці в Москві, пишуть Vesti.ua.

"В даний час з'ясовується причина смерті, але поліцейським незрозумілі деякі обставини. Зокрема, що на обличчі Акімової були гематоми", - йдеться в повідомленні.

За інформацією іншого видання, Dni.ru, актриса померла вже в лікарні, куди поступила з численними синцями та забоями.

Саме в такому страшному стані зірка приїхала на роботу в театр. І вже колеги терміново викликали "швидку допомогу".

На жаль, серйозна травма грудної області призвела до смерті Акімової. Про це також у соцмережі Фейсбук повідомив кінокритик В'ячеслав Шмиров.

За його словами, побиття Акімової справа рук її родича, якого вона захищала за життя, приховуючи правду.

"Світла пам'ять... Господи, що відбувається з людьми... Дочка Миколи Павловича... Страшний сон"; "як сумно...(( Чудова була жінка, світла Пам'ять!",- висловлюють свої співчуття користувачі Мережі під постом Шмирова.

Близько року тому актрису вже госпіталізовували з побоями, а за місяць до смерті Ніна Миколаївна пропала на кілька днів і не виходила на зв'язок з працівниками театру, в якому працювала з 1983 року.

Відзначимо, Акімова знімалася у фільмах "Серце матері", "Заметіль" і "Дубравка". У театрі РАМТ грала в таких спектаклях, як "Капітанська дочка", "Сомбреро", "Хрестики-нулики", "Знедолені", а також до останніх днів виконувала роль місіс Тетчер в постановці"Пригоди Тома Сойєра".

Скрін з фільму " Серце матері"

Раніше ми повідомляли, що 18 листопада не стало актриси Світлани Обідіної, їй було всього 45 років.

Обідіна запам'яталася за ролями в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Мажор 3". У тому числі серед кіноробіт зірки фільми "Острів", "Гілка бузку" і "Довлатов".

Сім'я сім днів приховувала від громадськості смерть актриси, поки про трагедію не написав у Фейбук кінорежисер Олексій Герман. Чоловік натякнув, що можливою причиною загибелі Обідіної став китайський вірус, проте достовірної інформації з цього приводу досі немає.

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