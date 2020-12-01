Так як в Україні зріс прожитковий мінімум, отже, варто очікувати підвищення соціальних виплат

У тому числі, в країні зріс розмір допомоги для безробітних. Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Державного центру зайнятості.

Зокрема, з 1 грудня підвищився розмір максимальної допомоги по безробіттю (понад 9 тисяч гривень), мінімальні виплати залишилися на тому ж рівні.

Так як із сьогоднішнього дня прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 грн, відповідно максимальний розмір допомоги по безробіттю - 9080 грн на місяць (на 292 грн більше). Попереднє підвищення було, нагадаємо, в липні цього року, і тоді максимальну виплату безробітним підняли до 8788 гривень.

Щодо мінімальної допомоги, вона залишається незмінною: на період карантину це 1000 гривень.

Варто зазначити, що розмір допомоги визначається для кожного безробітного індивідуально. Він залежить від заробітної плати людини та її страхового стажу. Допомога по безробіттю виплачується в залежності від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру. Середній розмір допомоги в жовтні склав 3700 гривень.

За даними Держслужби зайнятості, станом на 30 листопада кількість зареєстрованих безробітних становила майже 410 тисяч осіб. З них допомогу отримували 353 тисячі.

Раніше ми повідомляли, Верховна Рада вирішила внести зміни до трудового законодавства, що стосуються тривалості робочого дня, відпусток і декретів.

Документ поки ще прийняли тільки в першому читанні, але якщо його приймуть в цілому, то виходити в декрет зможуть як мами, так і тата.

"За бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги згідно із законодавством", - йдеться в законопроекті.

Також у документі прописана нова відпустка "при народженні дитини", яка триватиме два тижні (зараз така перерва в роботі не передбачена).

Нагадаємо, українці отримають нову надбавку до зарплат, озвучені терміни: "не менше 9897 грн..."

Як повідомляла Politeka, зарплати українців зміняться з 1 січня, оклади збільшать двічі: "на перерахунок можуть сподіватися..."