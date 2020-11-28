Популярний співак Філіп Кіркоров нагадав про найкрутіші спільні образи з Юлією Зіверт
Як передає Politeka.net, російський поп-король виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, яким привітав знамениту колегу з днем народження (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).
У ролику пара відображена на сцені і за лаштунками в різних образах: то в стильних чорних нарядах, то в білих, схожих на весільні вбрання. По кадрах видно, що у артистів особливі відносини, вони з радістю обіймаються і притискаються один до одного в вельми пікантних образах не тільки на сцені, але і за лаштунками.
"З днем народження, моя Незрівнянна, дуже талановита, щира, відкрита і красива ЮЛЯ!!!! Будь щаслива, ну а я десь поруч "looking to your eyes"! Люблю тебе❤️", - привітав Юлію Філіп Кіркоров в описі.
"У них або один батько, або мати": діти Алли Пугачової і Кіркорова насторожили вражаючою схожістю
Блондинка з "Квартал 95" показала за лаштунками, що ховає в пікантному декольте: занадто апетитно
Біда у Ольги Сумської, актриса благає українців про допомогу: "Осиротіла..."
Хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: "Чарівна дівчинка"
Zivert відповіла своєму знаменитому другові в коментарях під відео: "спасибі моя дорога людина ☺ ❤ ️ спасибі за твою підтримку і любов ☺ міцно міцно обіймаю ☺ король☺".
Багатьох користувачів соцмережі зворушили слова Кіркорова і змусили приєднатися до привітання:
"Ой, а чому не з Бузовою? А, вона ж співати не вміє"; "З Днем Народження вашу подругу! Дуже чекаю ваших нових дуетів!"; "А ви добре разом виглядаєте👏"; "вигнута і хрипата";" дуже цікава особистість, подобається як співає, всіх Вам благ🙏"; "Король! Філіп гордо несе це звання!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Прекрасна колаборація вийшла! "; "Красуня. Дует найкращий вийшов🔥 🔥 🔥"; "як це мило, від душі вітати вночі, на самому початку доби)Юля прокинеться і день почнеться у неї з посмішки і добрих побажань від Філіпа".
Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу: "Сім'я»
Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму: "не уникнув долі..."
Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань: «я навіть планів не будую».