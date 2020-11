Популярний співак Філіп Кіркоров нагадав про найкрутіші спільні образи з Юлією Зіверт

Як передає Politeka.net, російський поп-король виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, яким привітав знамениту колегу з днем народження (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

У ролику пара відображена на сцені і за лаштунками в різних образах: то в стильних чорних нарядах, то в білих, схожих на весільні вбрання. По кадрах видно, що у артистів особливі відносини, вони з радістю обіймаються і притискаються один до одного в вельми пікантних образах не тільки на сцені, але і за лаштунками.

"З днем народження, моя Незрівнянна, дуже талановита, щира, відкрита і красива ЮЛЯ!!!! Будь щаслива, ну а я десь поруч "looking to your eyes"! Люблю тебе❤️", - привітав Юлію Філіп Кіркоров в описі.

Zivert відповіла своєму знаменитому другові в коментарях під відео: "спасибі моя дорога людина ☺ ❤ ️ спасибі за твою підтримку і любов ☺ міцно міцно обіймаю ☺ король☺".

Багатьох користувачів соцмережі зворушили слова Кіркорова і змусили приєднатися до привітання:

"Ой, а чому не з Бузовою? А, вона ж співати не вміє"; "З Днем Народження вашу подругу! Дуже чекаю ваших нових дуетів!"; "А ви добре разом виглядаєте👏"; "вигнута і хрипата";" дуже цікава особистість, подобається як співає, всіх Вам благ🙏"; "Король! Філіп гордо несе це звання!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Прекрасна колаборація вийшла! "; "Красуня. Дует найкращий вийшов🔥 🔥 🔥"; "як це мило, від душі вітати вночі, на самому початку доби)Юля прокинеться і день почнеться у неї з посмішки і добрих побажань від Філіпа".

Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу: "Сім'я»

Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму: "не уникнув долі..."

Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань: «я навіть планів не будую».