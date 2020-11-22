Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала сміливий образ в леопардовому бікіні маленького розміру

Ебі після тривалої перерви і відсутності активності в соціальній мережі Instagram почала знову ділитися яскравими фото зі своїх кращих фотосесій. Тим часом на фан-акаунтах з'являються кадри з більш ранніх фотосесій Ретчфорд, а також її особистих селфі, які вона публікувала в сторі.

На одному з пікантних кадрів дівчина позувала в крихітній білизні з леопардовим принтом і здивувала розмірами ліфчика, який виявився замалий для шостого розміру бюста. Так, дівчина виглядала дуже привабливо в білизні не за розміром, а також сіточці чорного кольору з кріпленням на талії.

Ебі залишила довгі локони розпущеними, а також доповнила свій образ в тон бікіні золотими масивними кільцями-браслетами.

Ось що пишуть в мережі під фото:

"Великі і пишні діти. 😉 💙 Ви зовсім не від світу цього!; Це те, на що я дивився 😍; Така мила дитинка; 🔥🔥Великий і повний вид🔥🔥 Абсолютно ідеальний 😍; Красиво 😍; Ти виглядаєш чудово красиво; Гарний супер образ 💯 супер 💯🔥🔥порушуєш, не за розміром🤗; Ці чудові форми...; Пресіоса, ти богиня😍 😍; це Нижня білизна❤; Ебігейл: вони безумовно порушують правила за розміром; красиві панчохи».

Ми також писали, так як Ретчфорд акцентує увагу на своїй роботі, а не особистому житті, вона показує тільки кадри з образами в мереживах, підв'язках або в простій білизні. Модель також нерідко ділиться домашніми селфі, на яких розбурхує фантазії шанувальників вже особистими фото зі спальні.

Як видно на одному з таких кадрів, Ебі є чим вразити. Наприклад її комбінезон з натуральної тканини лавандового відтінку порадував фанатів своєю відкритістю в зоні декольте, адже спеціальні вставки на бюсті були зроблені з прозорих мережив. Не ставши приховувати свої груди, модель отримала сотні компліментів.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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