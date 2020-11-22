Чиновники перевірятимуть одержувачів субсидій і можуть позбавити виплат у разі порушень

Як повідомляє Politeka.net, у Мінсоцполітики оголосили умови, за яких українці втратять допомогу з оплати комунальних послуг. Сайт "24 канали" пише, що споживачів навіть змусять повернути зекономлені гроші.

Згідно з чинним законодавством, субсидії позбавлять, якщо мешканці за два місяці користування комунальними послугами заборгують понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів - на сьогоднішній момент критична сума становить 340 гривень. Українців також позбавлять виплат, якщо вони:

не платять аліменти більше трьох місяців;

здійснили покупку на суму в 50 тисяч гривень за останній рік;

були за кордоном більше двох місяців;

отримали велику спадщину;

не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості;

володіють автомобілем "віком" від п'яти років і"молодше".

Органи соціального захисту населення ретельно перевіряють, чи не приховують субсидіанти важливу інформацію, чи законно отримують допомогу і чи правильно вказали доходи. Більш того, в 2020 році розширили коло осіб, які піддаються перевіркам. У Мінсоцполітики підкреслили:

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав документи або приховав певні доходи або надходження для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно".

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