Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила селфі в яскраво-блакитних лосинах

Популярна модель викладає в своєму профілі досить сміливі кадри, на яких завжди показує свої сідниці. Дівчина дуже пишається своїми формами, тому постійно підкреслює їх завдяки ледь помітним бікіні або прозорим лосинам і непристойним шортів.

Так, Сьюзі звикла показувати тіло без одягу, так як багато років тренувалася в спортзалі, щоб мати шанс ПОКАЗАТИ досконале перетворення. Завдяки наполегливій праці, дівчина вже не раз брала участь в різних конкурсах і впевнено перемагала.

Тепер особисті Селфі Кортез з демонстрацією сідниць стали вже чимось на зразок її фішки. Як видно на одному з таких фото, дівчині і правда є що показати Модель з пружними формами позувала спиною до об'єктива і підставила гідності до камери в яскраво-блакитних лосинах.

Ось що пишуть в мережі:

"Так красиво !!! 🔥 🔥 ; Милий😍; 🔥 Я даю йому житло на все життя; добре дуже добре красиво; це дійсно дивно, спасибі💦 💦 🔝; смертний, у тебе цей небесно-блакитний шматочок тканини; Я люблю тебе моя любов❤️🔥; досить красиво; завжди красива міс Кортез! 😍 👍 💞 💘 🔥 💯 ; Красиво🍑; немає ніяких скромностей😍 😍; наскільки ти багата, Мамочка😴».

Раніше ми писали, що Сьюзі дуже пишається тим, як виглядає, так як тренується в спортзалі багато років і прокачала своє тіло не гірше інших професійних бодібілдерів. На всіх фото дівчина акцентує увагу на п'ятій точці, адже саме вона після перемоги на конкурсі зробила її знаменитою.

Кортез без збентеження роздягається заради стильних кадрів і прикривається ниточками замість білизни, щоб показати тіло у всій красі. На домашньому фото Сьюзі вдалося вразити видом, сівши на підлогу і зробивши акцент на сідницях. Вона була одягнена в шорти, досить крихітного розміру, і коротеньку маєчку з ледь помітними рукавами.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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