Хореограф і танцівниця показала рідкісне фото підрослого сина

Як повідомляла Politeka.net, Олена Шоптенко активно веде свій мікроблог, так що у шанувальників хореографа є куди заглянути, якщо вони по ній скучать.

Шоптенко радує в Instagram новими фотосесіями, анонсами проектів і навіть іноді показує "фрагменти" особистого життя.

Так цього разу Олена розсмішила фанатів веселою історією про те, як її маленький син її буде щоранку. Олексій, так звуть хлопця, виявляється, залазить на голову своєї матусі, щоб звернути на себе увагу.

"Ось уже 2 тижні син щоранку будить мене о 6:30 ранку з криком" мамо, втавай!". Потім він залазить мені на голову і весело б'є ніжками по обличчю до тих пір поки я дійсно не встану. Ось такий У мене наполегливий мужичок росте", - написала хореограф.

На знімку Шоптенко сидить посеред спальні, а її синочок знаходиться в обіймах зіркової мами. При цьому на губах Олени можна помітити ласкаву посмішку.

Шоптенко показала також рідкісний знімок з сином і привітала користувачів Мережі з "Днем сина". Користувачі Мережі розчулилися такому знімку і залишили свої коментарі:

"Милі такі", "така ж історія 😂 😂 😂 синочку моєму майже 2 рочки. Шкода маленький" ," найсолодша мамина любов!!!! ❤️", " З днем синів, і нехай всі діти ,і люди будуть здорові,і щасливі в нашому житті непростий всім бажаю миру, добра, і благополуччя в родині".

Нагадаємо, що Олена Шоптенко з "Танців з зірками" приголомшила своїм діагнозом.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко зізналася, що з нею сталося після вильоту з шоу.

Також Politeka писала, що Шоптенко показала, яка вона вдома.