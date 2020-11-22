Чи будуть українці це робити?

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні питання про локдаун стає все актуальнішим

У Міністерстві охорони здоров'я озвучили головну умову, яка допоможе Україні уникнути тотального карантину, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал відомства.

За інформацією чиновників, цього можна буде досягти, якщо 95% ходитимуть у масках. Така інформація ґрунтується на словах директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханса Клюге.

На одній з останніх прес-конференцій він заявив, що жорсткий карантин – це зовсім уже крайній захід, але в ньому не буде необхідності, якщо 95% людей носитимуть маски

Також європейський чиновник відзначив той момент, що закриття шкіл не є дієвим способом боротьби з китайським вірусом, оскільки ні діти, ні підлітки не є активними переносниками інфекції. Він упевнений, що початкові школи в Європі повинні продовжувати свою роботу.

Грунтуючись на даних глави ВООЗ, МОЗ України зробило носіння масок головною умовою для введення карантину.

"Якщо 95% людей дотримуватимуться масочного режиму, можна буде уникнути локдауну. Дотримання масочного режиму – одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски і захистить від хвороби себе і своїх близьких", – йдеться в публікації.

За останню добу в Україні захворіли 12 079 осіб, серед яких 489 дітей та 375 медпрацівників.

Всього з початку пандемії коронавірусу в Україні COVID – 19 заразилися 624 744 людини, одужали – 286 917, померли – 10 951.

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