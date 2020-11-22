У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні питання про локдаун стає все актуальнішим
У Міністерстві охорони здоров'я озвучили головну умову, яка допоможе Україні уникнути тотального карантину, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал відомства.
За інформацією чиновників, цього можна буде досягти, якщо 95% ходитимуть у масках. Така інформація ґрунтується на словах директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханса Клюге.
На одній з останніх прес-конференцій він заявив, що жорсткий карантин – це зовсім уже крайній захід, але в ньому не буде необхідності, якщо 95% людей носитимуть маски
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Також європейський чиновник відзначив той момент, що закриття шкіл не є дієвим способом боротьби з китайським вірусом, оскільки ні діти, ні підлітки не є активними переносниками інфекції. Він упевнений, що початкові школи в Європі повинні продовжувати свою роботу.
Грунтуючись на даних глави ВООЗ, МОЗ України зробило носіння масок головною умовою для введення карантину.
"Якщо 95% людей дотримуватимуться масочного режиму, можна буде уникнути локдауну. Дотримання масочного режиму – одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски і захистить від хвороби себе і своїх близьких", – йдеться в публікації.
За останню добу в Україні захворіли 12 079 осіб, серед яких 489 дітей та 375 медпрацівників.
Всього з початку пандемії коронавірусу в Україні COVID – 19 заразилися 624 744 людини, одужали – 286 917, померли – 10 951.
Нагадаємо, українцю "вліпили" нечуваний штраф за порушення карантину.
Як повідомляла Politeka, дослідники прогнозують три сценарії загострення вірусу в Україні.
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