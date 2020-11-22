Американська модель Ебігейл Рэтчфорд приміряла пікантний комбінезон з тонкими мереживами

Ефектна модель щодня показує розкішні образи, які приміряє під час рекламних зйомок або для відпочинку з друзями в ресторанах. Дівчині подобається класичний стиль в одязі, проте в своєму профілі в Instagram Ебі показує виключно фото в білизні або піжамах.

Так як Ретчфорд акцентує увагу на своїй роботі, а не особистому житті, вона показує тільки кадри з образами в мереживах, підв'язках або в простій білизні. Модель також нерідко ділиться домашніми селфі, на яких розбурхує фантазії шанувальників вже особистими фото зі спальні.

Як видно на одному з таких кадрів, Ебі є чим вразити. Наприклад її комбінезон з натуральної тканини лавандового відтінку порадував фанатів своєю відкритістю в зоні декольте, адже спеціальні вставки на бюсті були зроблені з прозорих мережив. Не ставши приховувати свої груди, модель отримала сотні компліментів:

"Блін, дитинко, дуууже гаряче; ви знущаєтеся !?! 😍 ; Ви виглядаєте дуууже красиво !!; Королева😍 🔥; вау, обидва такі приголомшливі !! Розчавіть це дитинка! ❤ ️ ; Красиво😍 гарно, наче весна настала 😍 😍; 💖 любов💖; виглядаєш так красиво😍; ти така мила!! 😍 ; Вау красиво і шикарно; Дуоооочень мило, дитинко !!! ❤ ; шикарна лялька🖤 😍 🔥; найгарячіша Дівчина в світі🌹 🌷 💕».

Ми також писали, що дівчина демонструє при цьому своє тіло у всій красі, проте намагається зберегти грань пристойності. Навіть в мереживній білизні або білизна з одних смужок тканини вона не демонструє бюст або сідниці в надмірно відвертому вигляді.

На одному з фото Ебі можна чітко побачити, як вона прикриває зайве, залишаючи місце для уяви, і при цьому вражає образами в різноманітній білизні. Мережива, стрічки, стяжки або підв'язки – все це Ретчфорд приміряє з легкістю і без збентеження. У чорній білизні з прозорою тканиною і чорними лямками модель виглядала дуже сміливо і пікантно.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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