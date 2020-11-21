В Україні можуть ввести повний локдаун у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу, проте точна дата поки невідома

Про посилення карантинних заходів на своїй сторінці в Фейсбук розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд готовий звернутися до таких заходів, якщо карантин вихідного дня не принесе результатів.

"Щодо введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється – але - це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що зараз введення більш жорстких карантинних заходів обговорюється з мерами українських міст, представниками бізнесу, а також епідеміологами та інфекціоністами. Шмигаль уточнив, що ситуація по кожному регіону аналізується окремо.

У той же час, прем'єр-міністр підкреслив, що в уряду поки немає чіткої дати введення локдауну.

Додамо, що в Україні поступово посилюються карантинні заходи. Так, з 21 листопада українців почали штрафувати за відсутність масок в громадських місцях.

Відповідний закон був раніше прийнятий уряд. Примітно, що в ньому окремо прописується, що респіратор або захисна маска повинні закривати ніс і рот. Українців, які будуть порушувати це правило, чекають штрафи Рамер від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

Нагадаємо, новий локдаун в Україні: Атаманюк назвав можливі дати жорсткого карантину, що важливо знати.

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