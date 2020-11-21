Кур'єри Glovo залишили клієнта без необхідних ліків

Відповідна скарга з'явилася на тематичному сайті OtzyvUa.

За словами жінки Світлани, вона замовила доставку ліків для своєї сестри, і проблеми почалися після реєстрації в сервісі Glovo.

"З другої години дня мене годували сніданками, потім через години 4 вирішили мені подарувати 70 гривень за затримку, і ще через годину скасували замовлення, центр міста. Неодноразово писала, що терміново потрібні ліки, оплачу експрес доставку-але вони вирішили просто скасувати!",- скаржиться клієнтка.

Жінка дивується, чому сервіс Glovo скасував доставку ліків, тим більше вона повністю оплатила замовлення.

"Людині погано, терміново потрібні ліки - а їм похрен, зате біля Макдональдс доставщиків десятки завжди стоять! До речі, замовлення було оплачено відразу! Тепер чекаємо гроші назад!",- резюмувала вона у своєму відгуку.

Раніше ми розповідали, що Glovo двічі списав у клієнтки гроші за замовлення, після чого вона звинуватила сервіс у крадіжці коштів.

Найцікавіше, що сервіс Glovo не повернув їй гроші навіть через місяць після замовлення.

"З моєї картки зняли гроші два рази за одне замовлення. Годували обіцянками що гроші повернуть протягом 10 робочих днів. Минуло більше місяця, а грошей як і очікувалося немає. Ніколи більше не буду користуватися і звичайно буду рекомендувати знайомим не мати справу з цими кидалами", - скаржилася незадоволена клієнтка.

Нагадавши, сервіс "Glovo" звинуватили у величезних боргах і брехні

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