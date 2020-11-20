Зірка латиноамериканських серіалів Броселіанда Ернандес трагічно пішла з життя

Про це інформує таблоїд The Sun.

За інформацією журналістів, тіло 56-річної актриси знайшли на одному з міських пляжів Майамі.

Відомо, що популярна кубинська актриса Броселіанда Ернандес вийшла на хвилинку зі свого будинку за сигаретами і більше не поверталася.

Точна причина смерті зірки латиноамериканських серіалів поки не озвучувалася, але, за попередніми даними, смерть не пов'язана з криміналом.

Пік слави Ернандес припав на 90-ті роки: вона стала зіркою після того, як зіграла в серіалах "Жінка честі" і "Rоли вода повертається на землю".

Співчуття у зв'язку з трагічною смертю Кинеліанди вже висловив президент Куби Мігель-Діас Канель. Політик опублікував у своєму мікроблозі Twitter пост, присвячений зірці серіалів, назвавши її "незвичайною актрисою".

Раніше ми повідомляли про смерть відомого українського режисера Романа Віктюка. Він потрапив до лікарні за три тижні до своєї смерті - 28 жовтня, але лікарі не змогли врятувати режисера, який заразився китайським вірусом.

З Романом Віктюком прощатимуться в Москві, але поховати, згідно із заповітом, українського режисера повинні у Львові.

Нагадавши, Близькі Віктюка розкрили правду про трагедію з режисером

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов сумує, країна втратила справжню легенду

Також Politeka писала, що Пішов з життя легендарний режисер Віктюк: що він говорив про Україну і Донбас