Відома модель Емілі Ратаковскі, яка, як відомо, зараз вагітна, показала себе на відпочинку

На фото красуня позує в різних інтер'єрах і одязі, а також показує свої сніданки, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Звертає на себе увагу помітно кругленький живіт знаменитої супермоделі: на одній з фотографій Емілі постала в коричневих брюках, синьому топі, обтягуючому її груди, що помітно збільшилися і в ковбойському капелюсі. Живіт у Ратаковскі при цьому оголений.

Фанати всього за 40 хвилин поставили більше 134 тисяч лайків, що говорить про всесвітню популярність дівчини.

Також вони залишили безліч коментарів, в яких захоплюються красою моделі:

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на відпочинку.

На фото кркасотка сиділа на вулиці на матраці. Дівчина була в білих штанях, топі і капелюшку. Емілі знімала себе на телефон, хвалячись підрослим животиком і грудьми. На іншому кадрі модель вже була на загальному плані і можна помітити, що зірка відпочивала і читала книгу.

Також Емілі Ратаковскі викликає невимовний захват своїми архівними знімками.

Так, в одній з груп з'явилося палюче Селфі Ратаковскі. Розкута знаменитість позувала в напівпрозорому халатику без білизни.

Красуня відкрила одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі до межі натягнула трусики і звела з розуму розкутим видом на яхті

А ще Politeka писала, що Ратаковскі розохотила своєю пишною красою в глибокому декольте

Також Politeka писала, що Ратаковскі вбралася в прозоре мереживо і обмазалася глиною