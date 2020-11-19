Відома модель Емілі Ратаковскі, яка, як відомо, зараз вагітна, показала себе на відпочинку
На фото красуня позує в різних інтер'єрах і одязі, а також показує свої сніданки, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Звертає на себе увагу помітно кругленький живіт знаменитої супермоделі: на одній з фотографій Емілі постала в коричневих брюках, синьому топі, обтягуючому її груди, що помітно збільшилися і в ковбойському капелюсі. Живіт у Ратаковскі при цьому оголений.
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Фанати всього за 40 хвилин поставили більше 134 тисяч лайків, що говорить про всесвітню популярність дівчини.
Також вони залишили безліч коментарів, в яких захоплюються красою моделі:
Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на відпочинку.
На фото кркасотка сиділа на вулиці на матраці. Дівчина була в білих штанях, топі і капелюшку. Емілі знімала себе на телефон, хвалячись підрослим животиком і грудьми. На іншому кадрі модель вже була на загальному плані і можна помітити, що зірка відпочивала і читала книгу.
Також Емілі Ратаковскі викликає невимовний захват своїми архівними знімками.
Так, в одній з груп з'явилося палюче Селфі Ратаковскі. Розкута знаменитість позувала в напівпрозорому халатику без білизни.
Красуня відкрила одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі до межі натягнула трусики і звела з розуму розкутим видом на яхті
А ще Politeka писала, що Ратаковскі розохотила своєю пишною красою в глибокому декольте
Також Politeka писала, що Ратаковскі вбралася в прозоре мереживо і обмазалася глиною