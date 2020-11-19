Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині
Про це в четвер, 19 листопада, повідомляє прес-служба президента.
Тепер за перебування в громадських будівлях і в громадському транспорті під час карантину без надітих маски або респіратора, що закриває ніс і рот, загрожує штраф від 170 до 255 грн.
Зеленський підписав закон, яким стаття 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення доповнюється частиною другою, яка передбачає відповідне покарання.
Як насправді виглядають Волочкова, Каменських, Наташа Корольова та інші зірки-"фотошопниці": "Всі складки в целюліті"
Галкін, Наташа Корольова і Лорак зреагували на сина Собчак, який не схожий на Віторгана: "Ну треба ж!"
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Шалена Настя Волочкова без штанів зганьбилася фірмовим шпагатом на пляжі: "Теж крутиться"
У законі зазначається, що засоби захисту можуть бути виготовлені самостійно.
Як пояснював раніше глава МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть відразу на місці.
Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.
6 листопада законопроект про штрафи за відсутність маски був прийнятий Верховною Радою.
В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків зараження китайським вірусом, що видужали – 7 400 осіб, померли 257 пацієнтів.
Таким чином, кількість хворих і померлих від хвороби за минулу добу стало максимальним з початку пандемії.
Нагадаємо, українцям готують життя "за перепустками", прем'єр Шмигаль озвучив правила: "всім, хто був...".
Як повідомляла Politeka, карантин посилять по-максимуму, потрапити в кафе і ТРЦ буде неможливо: "Без сканування...".
Також Politeka писала, що штрафи на карантині по-новому, Шмигаль анонсував п'ять рішень: "найближчим часом...".