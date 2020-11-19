Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині

Про це в четвер, 19 листопада, повідомляє прес-служба президента.

Тепер за перебування в громадських будівлях і в громадському транспорті під час карантину без надітих маски або респіратора, що закриває ніс і рот, загрожує штраф від 170 до 255 грн.

Зеленський підписав закон, яким стаття 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення доповнюється частиною другою, яка передбачає відповідне покарання.

У законі зазначається, що засоби захисту можуть бути виготовлені самостійно.

Як пояснював раніше глава МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть відразу на місці.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

6 листопада законопроект про штрафи за відсутність маски був прийнятий Верховною Радою.

В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків зараження китайським вірусом, що видужали – 7 400 осіб, померли 257 пацієнтів.

Таким чином, кількість хворих і померлих від хвороби за минулу добу стало максимальним з початку пандемії.

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