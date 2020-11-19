Український телеведучий Юрій Горбунов не стримав скорботи після звістки про смерть відомого режисера

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий опублікував фото українського творця Романа Віктюка, що пішов з життя.

Як відомо, Віктюк помер на 85 році життя через ускладнення, викликані китайським вірусом. Режисера госпіталізували з ускладненнями в одну з московських клінік, де він помер від тромбоемболії.

"Великий геній пішов,залишивши після себе спогади про вистави на яких ми ,затамовувавши подих,сиділи забуваючи про антракт!Майстер епатажу,великий режисер і театральний педагог! Вічна пам‘ять вам,Роман Григорович!",- написав Горбунов пост в пам'ять про Романа Віктюка.

У коментарях шанувальники висловили слова співчуття.

"Та ну що ж таке... 2020 скільки можна забирати?", "Та що ж таке, коли 2020 закінчиться", "Шкода! Я мав честь бути знайомим з генієм. Земля пухом. І 2020 закінчуйся швидше", "світла пам'ять...була на його виставах це щось...великий майстер", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, останні роки життя Віктюк жив у Москві. Відомо, що його поховають на батьківщині – у Львові. У своєму заповіті він постановив поховати його в сімейному склепі на Личаківському кладовищі. Похорон заплановано на 21 листопада, а 20 листопада з ним попрощаються в Москві.

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