"Укрзалізниця" пропонує кілька видів елітних вагонів для особливих пасажирів

Вагони-салони преміум класу обладнані ванною, кухнею, залом відпочинку і зручними ліжками. Як зазначили в прес-службі УЗ, подібні вагони являють собою справжні готелі на колесах.

У них є кухня, великий зал і просторе спальне купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю і електроплитою. У великому залі є м'який куточок, комп'ютер, аудіо - та відеотехніка. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната.

Кількість місць в елітних вагонах становить від 5 до 11, в залежності від конструкції вагона. Крім того, вагони-салони оснащені спеціальними купе для охорони і службового персоналу.

Є в вагонах і провідники в вагонах, але їх функції обмежуються звичайною роботою - прибиранням і подачею чаю. Якщо потрібно приготувати їжу, можна окремо замовити кухаря, а для обслуговування – офіціанта.

Вагони переробили зі старих, в яких звикли їздити прості українці. Наприклад, Придніпровська залізниця (ПЖД) витратила на це 10 млн 324 тисячі гривень (капремонт, розробка дизайну, придбання техніки та меблів).

Всього таких вагонів в "Укрзалізниці" 15.

Що стосується вартості поїздки, то її прораховують для кожного пасажира окремо. Приблизно вона дорівнює вартості проїзду 11 дорослих пасажирів за тарифом м'якого вагона з двомісними купе "СВ" відповідної категорії поїзда.

Квитки на такі вагони не продаються, його здають в оренду і чіпляють до поїздів.

Українці бурхливо відреагували на такі вагони. Особливо активно коментують інтер'єри вагонів-салонів.

"На вікнах бабусині панталони", "це для олігархів, у яких є свої особисті літаки і вертольоти? Або для пенсіонерів?", "Опа, пшонка-стайл», «Інтер'єр ккакой то совковий...бароко...рюшики...хай-тек дешевше і симпатичніше","так і бачу тут бабку з "кравчучкою". А може тлумачні плацкартні вагони краще зробити? З нормальними сортирами. Не?", "Яке ж уе..ище! Яке ж позорище!", "Для етапування в платні камери?", "Дизайн Пшонки. Що поробиш... Прості люди так бачать красу і комфорт», «совок стайл», «Ростовський Експрес...", "А прислужувати" високим " гостям повинна Вєрка Сердючка із зіркою на голові...",- коментують українці елітні вагони "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" екстрено припинила продаж квитків з 2 листопада: звідки і чому тепер не дістатися.

Як повідомляла Politeka, "пасажирів не пустять у вагон": Укрзалізниця попередила про термінові зміни.

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