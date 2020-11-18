Вона була яскравою зіркою

На 90-му році життя перестало битися серце народної артистки України Марії Байко

Про смерть концертно-камерної співачки на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав її син Володимир Одрехівський, мистецтвознавець і скульптор, передає Politeka.net.

У публікації він розповів про творчий шлях матері.

"Вокальну освіту здобула у Львівському університеті. Ф. Колесси (1948-1952) та Львівській консерваторії ім. М. Лисенка (1953-1958) у класі А.Бандрівської. Паралельно закінчила курс бандури в класі B. Герасименко", – пише Одрехівський.

З 1958 року виступала з сольними концертами і як солістка Львівської філармонії у складі терцету сестер Байко (Даниїла, Марія, Ніна). Вона виконувала українські народні пісні та романси, а також твори зарубіжних композиторів.

Як солістка Марія Байко записала три платівки "Співає Марія Байко", "Пісні Франківського краю", "О, не забудь" (старовинні романси), компакт-диск "Співаночки мої", з сестрами Байко – п'ять платівок і компакт-диск "Співають сестри Байко".

Вона активно гастролювала в республіках колишнього СРСР, в Європі, США і Канаді.

У скарбничці її досягнень – перемога на Всесвітньому фестивалі молоді та студентів( Москва, 1957 рік), Національна премія України ім. Т.Шевченка (1976 рік) та присвоєння звання Народної артистки України (1979-й).

У 80-х роках Марія Байко працювала професором кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка.

Про причину смерті матері її нічого не сказав.

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