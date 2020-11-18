Повернення на телеекрани популярного в нульових російського шоу за участю в журі української співачки MARUV викликало справжній переполох у Мережі

У Росії на одному з пропагандистських каналів вирішили воскресити "Ти-суперстар!" під новою назвою "Суперстар! Повернення". Оцінювати і вибирати учасників будуть музичний критик Сергій Сосєдов (був колись суддею в українському "Х-факторі"), композитор і продюсер Віктор Дробиш, а також Анна Корсун, відома як MARUV.

Після звістки про участь Корсун у російському шоу користувачі підняли хвилю обурення. Українська фан-спільнота в Instagram eurovision.ua була змушена видалити пост про те, що MARUV увійшла в журі "Суперстара".

Це повідомлення спровокувало потік обурених коментарів на адресу співачки (нижче на фото видалений пост).

"Гроші не пахнуть", "навіщо піарити російське шоу в українській спільноті?", "Сумнівна перспектива", "продалася з потрохами, валіза-вокзал-Росія", - коментували українці.

Крім того, судячи з відгуків в Мережі, користувачів відвернула від цього шоу ще одна деталь - участь в ньому співаючої зірки "Дом-2" Ольги Бузової. Та заспівала в парі з Миколою Трубачом.

"Так, виїжджати на успіхи минулого, Це все що ми зараз можемо. Навіщо придумувати нове, коли можна переробити старе і вуаля. Шикарно (ні)"

"Так!!! Дивитися, на цей мотлох!!! Фу!"

"Господи, навіщо там Бузова?"

"Зіпсувалася настрій )))))))) прочитала ім'я Бузова - все дивитися не буду"

"Бузова там з якого переляку?🤔"

"І тут Бузова😯"

Відзначимо, в новому сезоні "Суперстара" артисти, які були мегапопулярними в 90-х та збирали стадіони, спробують повернути колишню славу, але на цей раз, змагаючись один з одним. За перемогу боротимуться вісім артистів: Богдан Титомир, Аліса Мон, Влад Сташевський, Юлія Волкова, Ірина Шведова, Володимир Льовкін, Микола Трубач і Тетяна Іванова.

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