Близькі режисера Романа Віктюка готуються до церемонії прощання

Про це пише ТСН, цитуючи прес-аташе театру, в якому багато років пропрацював Роман Віктюк.

Відомо, що офіційна церемонія прощання з легендарним режисером відбудеться в Москві, а поховають його вже у Львові.

"Вирішується питання про транспортування Романа Григоровича на батьківщину, до Львова. Поки невідомо, чи буде можливість залагодити питання про перетин кордону. Це завжди було його ще за життя бажання", - сказано в повідомленні.



Прес-аташе театру додав, що тіло режисера все ще знаходиться в лікарні, оскільки не можуть врегулювати питання про перетин кордону.

"Прощання буде. Важко сказати, в якому форматі, так як тіло Романа Григоровича ще знаходиться в лікарні", - додав він.



Смерть Романа Віктюка стала справжньою несподіванкою для всіх. Так, Ірина Білокінь, яку всі знають як "маму Вєрки Сердючки", досі оплакує українського режисера у своєму мікроблозі.

"Багато можна писати, Але сльози заважають.....",- йдеться у підписі до спільного знімка Романа Віктюка з Андрієм Данилком.

"Як так... Немає слів. Реально шкода"," Відпочивай зі світом", " майстер...", "Спочивай з миром, дорогий Роман Григорович", - додали користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Роман Віктюк помер у віці 84 років на тлі ускладнень від китайського вірусу. Режисер зі Львова попри те, що останнім часом жив у Москві, підтримував Майдан і Україну у протистоянні з РФ.

Нагадавши, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина

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