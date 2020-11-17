Починаюча російська співачка і внучка легендарного актора Михайла Боярського, Катерина, постала в жаркому образі на кулі

Нещодавно Катерина Боярська заявила, що збирається стати співачкою, пише Politeka.net. Красуня для свого нового творчого шляху вибрала стиль зухвалої довговолосої бестії.

Майбутня зірка приховала від очей свої старі фото в Instagram і тепер регулярно показує себе "нову". Так, на одному з останніх кадрів Боярська постала в короткому комбінезоні з блискавкою посередині.

Катерина відкрила замок, ледь не засвітивши свої великі принади. Боярська розпустила довге світле волосся з кольоровими пасмами. Її образ завершив залізний чокер.

Артистка позувала на блискучій кулі, широко розставивши ніжки. В руках вона тримала кулю поменше.

"💗 Любов назавжди - це просто фальшиве словосполучення", - написала Катерина.

За 40 хвилин пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів.

"Красуня🔥 🔥 🔥", " я не знаю, де ти. Ховаємо почуття в тіні🎵", "Диско 80-90х", " виглядаєш просто шикарно😍", "яка красива дівчина"," вражає, дуже круто", " Ти мене прям здивувала, і головне навіть не посперечаєшся! 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Боярська позувала в явно тісному топі, ефектно вмостившись на бочці. При цьому вона демонстративно задерла волосся, демонструючи форми у всій красі.

"Ви завжди в моєму серці. А я в ваших думках", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Катерина Боярська позувала в облягаючій майці і спідниці, ефектно задерши руки до голови. Доповнювали образ різнокольорове волосся.

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