Курс валют в Україні 18 листопада порадує українців

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, в середу американський долар не тільки не подорожчає, але навіть втратить пару позицій.

Так, згідно з прогнозами НБУ, 18 листопада долар коштуватиме 28,1 гривню, хоча днем раніше його продавали по 28,11 гривень. Падіння незначне, але тенденція радує, адже «зелені» вже кілька днів не показують зростання.

Євро, навпаки, виросте в ціні. У середу європейську валюту продаватимуть за 33,39 гривень, у той час як днем раніше Євро можна було купити за 33,24 гривні.

Варто відзначити, що деякі економічні експерти прогнозують крах долара найближчим часом. Відзначається, що на тлі політичних змін в США, а також пандемії, долар втрачає свою інвестиційну привабливість.

Американський інвестор Роберт Кійосакі впевнений, що заощадження зараз краще тримати в дорогоцінних металах або криптовалюті. Додамо, що інші економісти раніше теж висловлювалися з приводу того, що долар поступово втрачає свою привабливість і найближчим часом може перестати бути резервною валютою.

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