Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила шанувальників бездоганними формами в купальнику
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Так, дівчина вирішила подивитися фільм» Титанік", згадавши про свою прогулянку на кораблі.
"Відразу згадую цю поїздку на кораблі. Уявляла себе на Титаніку, але, звичайно ж, з хорошим кінцем», - йдеться в повідомленні.
На фотографії Горова позує в одному купальнику, ефектно сівши й тримаючи в руках м'ячі. Однак шанувальників вона вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши знімок в розділі Stories.
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На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала кілька фотографій, на яких демонструє свою підтягнуту фігуру, як результат наполегливих тренувань над собою.
У кадрі Наташка зображена з телефонів в руці. Вона фотографую себе в дзеркалі. На ній одягнений спортивний наряд, який максимально обтягує всі опуклості блондинки.
Шанувальники були в "дикому" захваті від побаченого.
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