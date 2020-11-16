Гумористка і зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко зізналася, як пережила страшну аварію, в якій загинула Марина Поплавська

Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Після аварії Яна Глущенко отримала серйозні травми: у неї були розірвані зв'язки на нозі і вона терпіла пекельний біль, від якої можна було збожеволіти.

"Коли це все сталося, першим я зателефонувала Олегу (чоловікові). Я йому сказала, що ми потрапили в аварію. Він став питати, як я, як хлопці. А ми на телефонах, влаштували перекличку. І я розумію, що з усіх не чую тільки Маринку. У мене був огляд-лобове скло розбите. Я розуміла, що сталося... Для того, щоб не зійти з розуму від цього болю, я ввела себе в якийсь стан, що перестала відчувати біль. Я ось лежала, взяла в рот металевий замочок і жувала його..."— - з тривогою згадує зірка гумористичного "Дизель Шоу".

Глущенко все усвідомила лише після того, як відійшла від наркозу після термінової операції. Гумористка додала, що важко переживала смерть Марини Поплавської і деякий час страждала від панічних атак. Навіть через два роки після ДТП їй складно говорити про трагедію.

"Це настільки боляче, що не описати словами. Та не було жодного дня за ці два роки, щоб я не згадала про цю аварію або про Марішку. Вона мені дуже часто сниться. У хороших снах, яскравих, в гарному настрої... кожен раз задаю питання: "чому так сталося?" ,- заявила Глущенко і додала, що впоратися з усіма проблемами їй допомогли коханий чоловік і маленький син Тамерлан.

Раніше ми розповідали про жахливу ДТП, яка сталася 20 жовтня 2018 року в районі села мила.

Тоді в аварії розбився автобус, в якому знаходилися 14 акторів "Дизель шоу". У момент зіткнення Марина Поплавська сиділа біля водія, а її колеги спали в салоні.

Актриса Марина Поплавська отримала травми, несумісні з життям. Інших учасників "Дизель шоу" з різними травмами госпіталізували.

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