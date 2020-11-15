Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай влаштувала сміливу фотозйомку будинку прямо в ліжку

Молода спортсменка любить балувати шанувальників кадрами, які виконані не в звичному стилі, а зроблені вдома. Дівчина також любить надягати незвичайні наряди, щоб показати, як виглядає в іншій обстановці і не спортивному образі. Так як Лексі часто називають володаркою лялькової зовнішності, вона завжди робить на цьому акцент.

Як видно на фото, вдома дівчина вирішила повеселитися в ліжку і зробити кілька Селфі з несподіваного ракурсу. Вся справа в тому, що Лексі позувала не тільки в яскравому нижній білизні з сіточкою, але ще і замість ліфчика прикрила бюст звичайним хусткою з яскравим принтом різного кольору. Щоб не показати занадто багато зайвого, Кай притримала кінчики хустки на самому бюсті.

"Чудовий образ💗; бачите це? Це чистий кайф; краси тіла просто нескінченні😍 😍 😍; виглядає чудово Лексі🔥; чудово красиво, Я тебе обожнюю у всіх твоїх проявах! Виглядає красивою Лексі;, дивіться, який потрясний вигляд; схоже, так весело 😍; Так жарко; Вау супер ❤️; красива💋 сексуальна❤️ Любов💋 💋 💋; Ти така красива, відмінної ночі; sei un vero spettacolo baby💋; цієї розкоші межі немає, випадають!💋🔥🔥».

Ми також писали, що дівчина дуже багато часу приділяє заняттям через схильність до повноти і швидкому набору ваги. Щоб бути у формі і мати можливість і далі привертати увагу яскравою лялькової зовнішністю, Лексі почала посилено тренуватися кожен день.

Так, в Instagram дівчина часто показує, як проходять її будні, як вона харчується і які саме вправи допомагають їй привести себе в порядок. У ролику Лексі показала свою розминку, планову розтяжку і зробила кілька підходів з улюблених вправ на ноги і м'язи Преса – найпроблемніші зони, за словами Кай.

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