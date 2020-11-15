Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вразила пружними формами в сміливих нарядах
Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилися кадри за участю знаменитості. Відомо, що зараз вона вагітна і чекає появи малюка, але шанувальники у фан-групах продовжують милуватися архівними фото.
Так на одному зі знімків красуня зображена разом з іншими моделями в гримерці. Судячи з усього, одна з моделей зробила селфі в дзеркалі, поки інші готувалися до показу. Емілі Ратаковскі постала перед шанувальниками в білій сукні з максимально ризикованим декольте, здається, що її груди готова вискочити назовні від будь-якого необережного руху. При цьому наряд тримається на тонких бретельках, а під ним немає бюстгальтера.
На іншому фото Емілі Ратаковскі позує на яхті спиною до камери в яскраво-червоному купальнику, дзеркальних окулярах від сонця і золотих сережках. Модель демонстративно підтягнула трусики, а натягнута тканина підкреслила її сідниці, так що відразу все видно: і округлості, і вигини. До того ж, дівчина млосно обернулася через плече і посміхнулася.
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Раніше в мережі з'явилося фото Ратаковскі на одному із заходів, куди вона прийшла в персиковій сукні з довгим декольте, в якому груди виглядають просто чудово.
До всього іншого, модель не одягла бюстгальтер і надала кадру ще більшої пікантності. Тонка тканина щільно обтягнула апетитне тіло красуні і натягнулася на великі принади.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі