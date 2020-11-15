Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, посвітила "коштовностями" в новому бікіні

Популярна модель прославилася після того, як перемогла в конкурсі краси, посвітивши власними сідницями. Дівчина росла в неблагополучному районі і за її словами відчувала себе не в безпеці, тому хотіла змінитися і стати сильніше. Для цього Сьюзі почала відвідувати спортзал і посилено тренуватися.

Довгий час вона приділяла тренувань, прокачуючи своє тіло до невпізнання. Кортез тренується майже кожен день, також влаштовує модні фотосесії в сміливих нарядах і тепер не соромиться показувати гідності на камеру. Багато з її фото в Instagram досить пікантного змісту, але саму модель це не бентежить.

Як видно на новому знімку, Сьюзі вже готується до Різдва і навіть прикрасила ялинку новорічними прикрасами. Не обійшлося і без провокативної пози в мікро-бікіні. Кортез показала сідниці в нескромному вигляді.

"Ой, мила матуся; це свавілля!❤ ️ ❤ ️ ; 😍Яка краса прикрас у тебе, зачарувала Сюзі; можна дивитися нескінченно💜 💜; мені це дуже подобається🔥 😉 👏 👏 🌹; смачно😋 🤤.; З Різдвом; солодкий хліб вже є !! 😍 💕 💕 ; Дуже красиво; важке Різдво😊 🔥; Латинська Краса, кокетка; який гарний витвір мистецтва🔥 🔥❤️💋 😍; це родимка на лівій щоці😳 🤔 👀 😏».

Раніше Кортес продемонструвала сідниці, завдяки яким перемогла в конкурсі "Міс бум-бум". У Білій нижній білизні і персиковому ТОПі спортсменка виглядала дуже привабливо.

Дівчина повернулася спиною до об'єктива і спеціально вигнулася так, щоб не приховати від шанувальників нічого. Пишні форми, як і очікувалося, справили бурхливе враження в мережі:

"Цій дівчині пощастило бути такою багатою!; В рівній мірі богиня; Моя люба міс всесвіт; Дуже красиве тіло; Красиво 💯; Останній день пристрасті і пристойності більше немає, дуже красиво 💋; Амінь 🙏🙏 все одно спасибі 😘 за тебе, дуже пишна🔥; Амінь 🙏 ♥ ️; Вау‼ ︎Чудово‼ ︎ ✨ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ; Милий образ у гарячої чортівки😍 😋».

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