Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала милі знімки

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

Поки дівчина чекає на первістка її шанувальники публікують архівні фото своєї улюблениці в Instagram.

Кілька годин тому з'явилося два таких фото. На першому модель позує поруч з обладнанням для виробництва гончарних виробів, глиномялки, гончарного кола і турнетки. У свій вільний час Ратаковськи забруднилася в глині, але зробила ідеальну тарілку. Існує думка, що тарілки з глини позбавляють від негативної енергії. І судячи з сяючого вигляду Емілі, так воно і є.

Для такого дня вона обрала образ в стилі кежуал: білу футболку, чорний комбінезон, стильні прикраси і окуляри в золотій оправі.

На другому знімку, який з'явився в мережі, вона позувала в спокусливому вбранні. На ній - білосніжна зручна бавовняна футболка і чорні мереживні трусики з прозорими вставками.

Настрій моделі передався і її шанувальникам, вони не встояли перед провокаційними гарячими фото і закидали її компліментами.

"Де знайти таку солодкість? 😍 ", "Вважаю дні до моменту, як ми побачимося знову"," обожнюю цей образ, Емілі"," що за краса", "Боже, Ти виглядаєш приголомшливо 🔥 досконалість"," прекрасні солодкі поцілунки", " чарівно💖", " Красивий ангел😇 😍 🙏".

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