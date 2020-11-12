Переможець популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився секретом приготування ідеального жульєну

Кулінар опублікував новий рецепт на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Клопотенко розповів, що для приготування смачного жульєну необхідно нарізати 2 зубчики часнику, 1 цибулину, 400 г грибів (печериць або глив) і 240г курячого філе (тонкими смужками, бажано брати філе з стегон).

Потім на розігріту сковорідку потрібно додати суміш вершкового масла (20 г) і 1 ст.л. оливкової олії і 2-3 хвилини обсмажити цибулю з часником. Після на сковорідку потрібно додати гриби і смажити їх ще 3-4 хвилини. Потім додається курка. На цьому етапі вміст сковорідки необхідно посолити і продовжити смажити ще 4-5 хвилин.

Після цього жульєн потрібно перекласти у велику форму, залити вершками (50-100 мл), додати мускатний горіх, мелений перець і засипати сиром.

"Печіть те божество 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Їжте гарячим і плавтеся від насолоди", - порадив кухар.

Він додав, що про ідеальний жульєн мріє буквально кожен.

"Кожна жінка мріє, щоб жульєн був у них вдома, а мужики їм щиро захоплюються і вважають Роул модел", - жартома написав Клопотенко.

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