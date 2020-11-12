Починаюча російська співачка і внучка легендарного актора Катерина Боярська вразила формами в тісному топі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Ви завжди в моєму серці. А я в ваших думках", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії внучка Боярського позує в явно тісному топі, ефектно вмостившись на бочці. При цьому вона демонстративно задерла волосся, демонструючи форми у всій красі.

"Королівські форми», «богиня», «бомба уповільненої дії», «гнучка і прекрасна", " шикарний кадр. Так тримати",» дуже круто вийшла", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що починаюча співачка Катерина Боярська, внучка знаменитого актора Михайла Боярського, посвітила формами в зухвалому образі

Красуня виклала в мікроблозі "Instagram" нове фото в чорному топі з короткими бретельками, який сильно обтягнув її великі груди. Молода зірка також одягла штани з довгим ременем і масивні Берци на високій платформі.

У такому вигляді Катерина Боярська забралася на білу бочку і присіла там навпочіпки, розсунувши ноги. Однією рукою дівчина сперлася об власне коліно, а іншою схопилася за трубу будівельних лісів, які опинилися поблизу.

Нагадавши, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі

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