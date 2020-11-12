Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", захопила фігурою в Королівському купальнику

Хільде веде соціальну мережу Instagram досить активно. Про це пише Politeka.net. Щоб привертати увагу шанувальників, вона постійно ділиться новими фото, на яких позує в одній білизні і нерідко вельми відкритому. Дівчина не боїться продемонструвати своє тіло, тому експериментує з образами і не повторює їх.

На пляжі Хільде з'являється кожен раз в новому купальнику, проте завжди з вигідним акцентом на її бюсті. Модель може похвалитися справжньою скандинавською красою, тому її біляві локони стали чимось на зразок візитної картки.

Розпускаючи їх і посміхаючись на камеру, Хільде покружляла навколо себе і захопила при цьому струнким і підтягнутим тілом. Шанувальники в свою чергу відзначили, як добре і доглянуто вона виглядає в Кораловому купальнику:

"Приголомшлива краса; приголомшливо виглядає ..... 💛; Чому ти повинна бути такою гарною; Дуже красиве тіло ❤; мені подобається така клубничка️ 😍; Ви прекрасні; Uau uau uau lindas de mais😍😍👏👏💯; Ідеально ⚘; Я перетинаю своє серце, щоб любити, захищати і бути кращим💘😘😘❤️інтересом у вашому житті😍; Ти просто приголомшлива 🧡🔥🔥; Дивовижна краса 😍; Ви буквально Барбі ❤️; така чудова. приголомшлива природна краса"»

Ми також писали, що привернути увагу Хільді вдалося лише після того, як вона перемогла на пісенному конкурсі. А в світі моделінгу Осланд помічена через свою витонченість і» холодних " ноток, як помічають самі шанувальники.

На їхню думку, скандинавська красуня може здивувати реально холодними образами, адже світлі фото часто здаються фанатам більш відкритими, ніж вони є. Тоді як інші засуджують дівчину за те, що вона не показує більшого.

Демонструючи черговий Селфі в ліжку, Осланд вразила кадрами в персиковій білизні, при цьому доповнювали її наряд з мереживною вишивкою звичайні окуляри в стилі «дорослої вчительки» і червона книжка в руках з тонкою палітуркою.