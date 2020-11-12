Посилення карантину неминуче призведе до зростання цін на важливі продукти

Як повідомляє Politeka.net, згідно з постановою Кабміну, в Україні діє державне регулювання цін на соціально значущі товари в рамках карантину, воно може злегка загальмувати подорожчання, але ніяк не припиняє його повністю. Напередодні уряд оголосив карантин вихідного дня і вже задумався про відмову від адаптивного. Видання "Сьогодні" спрогнозувало, як зміняться ціни найближчим часом.

До соціально значущих продуктів відносяться борошно, яйця, макаронні вироби, гречка, цукор, молоко (2,5% жирності), масло (72,5% жирності), хліб житньо-пшеничний, м'ясо курки і негазована вода. Всі ці товари помітно подорожчали з початку карантину, так ціна на хліб і цукор підскочила на третину.

Згідно з торговими деклараціями, вартість борошна незабаром зросте майже на 10%, замість 33 гривень українцям доведеться віддавати за пачку вагою два кілограми вже 36,25 гривень. Багато магазинів декларують, що хліб подорожчає на 5-10% (плюс 1-2 гривні на буханець).

Цінники на макаронні вироби збираються підняти на 6% -9%, таким чином вермішель за 15,29 продаватимуть по 16,59. Виробники анонсують також подорожчання цукру на 8-9%, паралельно повинні подорожчати кондитерські вироби і солодка випічка. Майже на 10% зросте ціна на гречку і молоко.

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