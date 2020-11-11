Тіна Кароль у білій сорочці підкорила шанувальників ніжним і злегка недбалим образом

Нещодавно популярна українська співачка знялася для VOGUE. Тепер Кароль ділиться гламурними кадрами з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому знімку співачка задумливо дивиться в камеру з легкою посмішкою, підперши голову рукою. Кароль одягнена в стильну білу сорочку з розстебнутими манжетами і злегка відстовбурченим коміром. В цілому образ співачки виглядає максимально простим і трохи недбалим.

Особливого шарму Кароль надає скуйовджена копиця волосся на голові. Її завитому в дрібні локони волоссю спеціально надали природний і не розчесаний вигляд. Разом з мінімумом макіяжу це дозволило співачці показати свою натуральну красу і витонченість.

Шанувальники Кароль прийшли в захват від такого знімка. При цьому багато хто звернув увагу на те, що співачка опублікувала фото в один день з Даном Баланом, з яким їй давно приписують таємний роман.

"Питання: Чому ти така красива?", "Тіна Григорівна, в чому прикол в один день з Даником викладати пости? сімейні традиції?", "Неземна", "умиротворення в очах, так радує!", "Закохалася в це фото. Таке Малятко", "Еталон жіночності!", "Наш кучерик", "дівчина-пожежа", "Тіна в сорочці-просто чарівність", "Ви з Данчиком домовляєтеся в один день викладати фото?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дан Балан побалував своєю загадковою появою: "Тіна не в тій...".

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль зняли в дивному вигляді, фото жертви моди вже в мережі: "Топ під колготки - це щось нове".

Також Politeka писала, що Кароль відчинила "душу" в ефектному чорному комбінезоні, показавши всі багатства.