В Україні у зв'язку з посиленням карантину задумалися про можливість введення спеціального часу для пенсіонерів

У середу, 11 листопада уряд прийняв рішення про введення карантину вихідного дня, а також відмову від адаптивного карантину і повернення до загальнонаціональних обмежень. Одночасно з цим МОЗ запропонувало встановити час для пенсіонерів, коли вони зможуть вирішити свої справи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на засіданні уряду розповів голова МОЗ Максим Степанов.

Так, чиновники хочуть, щоб в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах сфери обслуговування час з 10:00 до 12:00 був визнаний часом пріоритетного обслуговування літніх людей та осіб з інвалідністю.

Підкреслюється, що такі заходи хочуть ввести у зв'язку з тим, що саме ці категорії громадян знаходяться в групі ризику у зв'язку з пандемією китайського вірусу, а хвороба для них часто протікає важко. Окремий час обслуговування дозволить їм уникати контактів з більшістю потенційних переносників вірусу.

Зазначимо, що новий формат карантину починає діяти в Україні вже з цієї суботи, 14 Листопада. Поки він вводиться строком на три тижні, проте джерела в Кабміні не виключають можливості його продовження і на довший термін.

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