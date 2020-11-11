Українська співачка Тіна Кароль здивувала сміливим образом з відкритим животом

Як пише Politeka.net, на одній з фанатських сторінок в "Instagram" виклали знімки зірки з фотосесії для журналу VOGUE!. 35-річна красуня покрасувалася в просвічуються синіх колготках і смугастому топі в тон до них. Верхня частина наряду оголила руки і плоский животик Тіни, надав значного обсягу бюсту і заворожив сміливим декольте. Колготки, в свою чергу, підкреслили осину талію і розкішні ноги артистки.

У такому відвертому образі виконавиця розвалилася на підлозі, зігнувши одне коліно. Тіна Кароль завела руку за голову, зробивши акцент на злегка розпатланому волоссі, і зацікавлено глянула в сторону.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від нової роботи Тіни Кароль і засипали її компліментами в коментарях під фото:

"Ідеальна фігура. Що одягне, все буде виглядати ідеально"; "яка красива😍 😍 😍 🤤 🤤 🤤"; "це так круто🔥"; " МММ, клааасно😍 правда топ під колготки щось нове😂"; "Зима прийшла... пора б і одягнутися...😉 "; "Відвал"; "Краса"; "шикарна"; "яка красива😍 😍 😍 🤤 🤤 🤤".

Раніше Тіна Кароль розпустила волосся і зробила пряму укладку, змінивши своїй улюбленій підвитої зачісці, ймовірно, вирішила злегка змінити приївся імідж на радість шанувальникам. До нової зовнішності співачка підібрала темно-синє приталене вечірнє плаття, верх якого розбурхує навіть саму мізерну уяву. Дизайн вбрання дозволив милуватися спокусливим декольте, тому як рукава приспущені на плечі.

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